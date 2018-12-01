المصدر: واشنطن - رويترر

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل 11 شخصاً يشتبه بأنهم من متشددي القاعدة في ضربة جوية بصحراء جنوب غرب ليبيا.

وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا إن الهجوم نفذ أول من أمس وهو الثالث من نوعه منذ مارس الماضي الذي يستهدف متشددي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وهو فرع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا.

وأضافت القيادة أن الضربة التي جرت قرب بلدة العوينات بالقرب من الحدود مع الجزائر دمرت ثلاث مركبات. وتابعت «في الوقت الحالي نقدر أن الضربة لم تسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين».

ووجد متشددون يرتبطون بالقاعدة وتنظيم داعش ملاذاً في الصحراء الواسعة بجنوب ليبيا في وقت يواجه فيه البلد صعوبة في استعادة الاستقرار بعد سبع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.