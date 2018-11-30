انطلاق قمة مجموعة العشرين ومحمد بن سلمان يترأس وفد المملكة

المصدر: (أ ف ب)

بدأت أعمال قمة مجموعة العشرين الجمعة في بوينس أيرس في جو من الانقسام العميق بين دولها وبعيدا عن اعلان الالتزام بتعددية الأطراف الذي صدر في نسختها الأولى قبل عشر سنوات.

وبعد تأخرها لأكثر من ساعتين عن البرنامج المحدد، التقطت الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة ثم بدأت الاجتماعات.

بدأت أعمال قمة مجموعة العشرين الجمعة في بوينس آيرس في جو من الانقسام العميق بين دولها وبعيدا عن إعلان الالتزام بتعددية الأطراف الذي صدر في نسختها الأولى قبل عشر سنوات.

وبعد تأخرها لأكثر من ساعتين عن البرنامج المحدد، التقطت الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة ثم بدأت الاجتماعات.

وفي كلمته بافتتاح أعمال القمة، قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إن التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها.

وأكد الرئيس الأرجنتيني إن جوهر قمة العشرين احترام الاختلافات وتعزيز الحوار، مشيرا إلى أن قادة الدول سيبحثون مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي.

وقال "بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي به على الفقر".

والتقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، عدداً من قادة الدول المشاركين في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حسب ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان فور وصوله مقر القمة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أنها ستلتقي ولي العهد السعودي عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

