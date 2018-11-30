البحرين: إيران وأعوانها فشلوا في عرقلة الانتخابات

المصدر: المنامة - بنا

جدّد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي تأكيده أن إيران وأعوانها حاولوا عرقلة الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة من خلال العديد من دعوات المقاطعة.

وأوضح الرميحي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، بنسبة مشاركة عالية وصلت إلى 67في المئة، مثّل أكبر دلالة على وعي وقدرة الشعب البحريني على هزيمة الدعوات المشبوهة.

وشدد على أن إيران وأذرعها بالمنطقة وأعوانها بالداخل والخارج حاولوا من البداية عرقلة العملية الانتخابية بدعوات عدة للمقاطعة، فضلاً عن عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي أُرسلت إلى البحرينيين صبيحة يوم الاقتراع، تقول إن أسماءهم قد حُذفت من الكشوف، في محاولة واضحة للتأثير سلباً في سير الانتخابات، ولكن وعي الشعب كان كبيراً، وجاء إقباله على هذه الانتخابات هو الأكبر في تاريخ المملكة السياسي.

وعمّا إذا كان يرى أن العقوبات الأميركية ضد إيران ستنجح في الحد من تدخّلها في شؤون دول المنطقة، قال الرميحي إن «العقوبات خطوة على الطريق لترسيخ الشرعية الدولية، من أجل إجبار طهران على الحد من تدخلاتها وانتهاكاتها الصارخة لسيادة أغلب دول المنطقة».