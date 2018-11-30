استمرار مناورات العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018

المصدر: الرياض - واس

أكد الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة البريطانية المتحدة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس، لمقر تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني، في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، حيث شدد على أهمية الاستفادة من هذا التمرين بالوسائل كافة، مشيراً إلى أن مثل هذه التمارين تسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات بما يعود بالنفع على المشاركين سواء الأطقم الجوية أو الفنية.

وزار قائد القوات الجوية الملكية مقر تمرين العلم الأخضر، يرافقه مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية اللواء الجوي جيري ماي هيو، حيث استمع إلى إيجاز من قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، مستعرضاً فيه أهداف التمرين والسيناريوهات التي يتم تنفيذها.

وشاهد قائد القوات الجوية رحلة حية بواسطة حاويات التدريب القتالي بعرض مباشر للطائرات في منطقة التدريب، حيث قدم القائد الجوي للرحلة الرائد الطيار محمد الزعبي، والمدرب التكتيكي النقيب الطيار أحمد القيسي، شرحاً موجزاً للتدريب.