عبد المهدي عازم على فتح طريق مطار بغداد

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أفاد عضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي، وليد السهلاني، أمس، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عازم وبقوة على فتح طريق مطار بغداد الدولي بشكل كامل، بعد فتح المنطقة الخضراء، فيما بيّن أن جميع الطرق الاستراتيجية سيتم فتحها أمام حركة المرور خلال الأيام المقبلة. وقال السهلاني في تصريح صحفي، إن «عبد المهدي عازم وبقوة على فتح جميع المناطق والطرق المغلقة في العاصمة بغداد خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «طريق مطار بغداد الدولي سيكون من ضمن أولويات الحكومة بفتحه بشكل كامل بعد إكمال فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة».

وبيّن أن «الأيام المقبلة ستشهد افتتاح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد»، موضحاً أن «الحكومة عازمة بشكل جدي على فتح الطرق الرئيسية بأسرع وقت».

وأضاف: «هنالك حراك نيابي داخل البرلمان، بالتعاون مع لجنة الخدمات النيابية، لفتح جميع الطرق الاستراتيجية ورفع الكتل الكونكريتية، فضلاً عن فتح طريق مطار بغداد واختصاره أمام حركة المرور».