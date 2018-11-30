غارات مجهولة

المصدر: طرابلس - وكالات

أكدت وسائل إعلام ليبية تنفيذ طيران مجهول الهوية، أمس، غارات على محيط واحة العوينات قرب مدينة ‎غات جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة «218» بأن الضربات الجوية استهدفت «تجمعاً مشبوهاً» في منطقة تين غيدن الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمال شرقي العوينات.

وأكد مصدر عسكري لموقع «بوابة الوسط» استهداف غارات للمنطقة، دون الكشف عن الجهة المنفذة والمستهدفة. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن القصف، لكن بعض وسائل الإعلام ترجّح أنه نُفّذ من قِبل القوات الأميركية في إفريقيا «أفريكوم» التي سبق أن شنّت غارات على عدة مناطق ليبية ضد متطرفين. ويشار إلى أن بعض المناطق جنوبي ليبيا سبق أن تعرضت لضربات مماثلة لم تتبنَّ أي جهة رسمية المسؤولية عنها.