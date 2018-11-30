عملية عسكرية واسعة في ديالى

المصدر: بغداد -البيان

أعلنت قيادة عمليات ديالى، أمس انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم داعش، في الوديان الثلاثة شرقي المحافظة، وقالت إن القوات الأمنية انطلقت من محورين رئيسين في تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في وديان ( قزلاق- ثلاب- الحديد) شرقي ديالى، مشيرةً إلى أن «العملية تجري بدعم من طيران الجيش، وضمن استراتيجية عمليات ديالى في إنهاء أي وجود لخلايا داعش ضمن قواطع المسؤولية الأمنية»، فيما كشف قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، عن نتائج عملية تطهير حوض جنوب بعقوبة.

وقال العزاوي إن «العملية العسكرية التي جرت في حوض جنوب بعقوبة، والتي شملت قاطع جنوب ناحيتي بهرز وكنعان (15 كيلومتراً جنوب بعقوبة)، أسفرت عن ضبط وتدمير ثماني مضافات لتنظيم داعش، وحققت الأهداف المرسومة لها»، في تعقب خلايا داعش لم تتوقف وهي مستمرة لحد الآن«.