محمد بن سلمان يشارك في قمة العشرين

المصدر: بيونس آيرس، تونس- وكالات

بدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة إلى الأرجنتين في ختام جولة قام بها إلى عدد من الدول حيث من المقرر أن يلتقي عددا من قادة الدول خلال قمة العشرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان «وصل إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في بيونس آيرس».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس إنه مستعد لبحث موضوع اليمن مع ولي العهد السعودي أو غيره من المسؤولين السعوديين. كما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للقاء الأمير محمد بن سلمان والتباحث معه حول قضايا الطاقة والعلاقات الثنائية.

وكان ولي العهد السعودي قد عقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ليلة أول أمس، في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد والرئيس التونسي عقدا بعد ذلك اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، حيث جرى خلاله، استعراض علاقات التعاون السعودي التونسي، في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما عقد الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.