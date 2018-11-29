قرقاش: المملكة أساس لأي بناء عربي وخليجي

المصدر: دبي- البيان

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بمقالة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي عبر عن دعم واشنطن الاستراتيجي للسعودية.

وكتب قرقاش في تغريدات على تويتر: «مقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الوول ستريت جورنال والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد على أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأميركي واضح وإيجابي».

وأضاف معاليه: «وكما أن الموقف الأميركي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربي والخليجي أوضح، فالسعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات».

وأردف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «لعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك، بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة».