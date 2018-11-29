ميليشيا إيران تختطف 40 فتاة في صنعاء

المصدر: صنعاء - وكالات

أكدت مصادر أمنية في صنعاء وجود نحو 40 فتاة في سجون ميليشيا الحوثي بعد عمليات مداهمة طالت منازل في المدينة. وذكرت المصادر حسب ما نقل موقع «العربية نت» أن ميليشيا الحوثي الإيرانية اختطفت نحو 40 فتاة بعد سلسلة عمليات مداهمة لعشرات المنازل بالعاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية.

ومطلع هذا الأسبوع، أعلن تحالف نسوي يمني أن الميليشيا تواصل اعتقال مجموعة من النساء مع أطفالهن، بعدما أوقفتهن قبل أيام وهن في طريق عودتهن من مدينة عدن إلى صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي، بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء انتهاكات الميليشيا.

وأفاد «تحالف نساء من أجل السلام في اليمن»، في بلاغ وجهه الجمعة إلى مكتب المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ومنظمات حقوق الإنسان، أن إحدى اللجان الأمنية التابعة للميليشيا الحوثية قامت، يوم الأربعاء بتاريخ 21 نوفمبر 2018، بإيقاف مجموعة من النساء وأطفالهن في طريق عودتهن من عدن، في أحد المعابر (نقاط التفتيش) على الطريق الواصل بين عدن وصنعاء وتحديداً في ذمار.