وقفة احتجاجية في عدن ضد السفينة الإيرانية «سافيز»

المصدر: عدن - سبأنت

نظمت جمعية صيادين «خليج عدن»، أمس، وقفة احتجاجية بمنطقة صيرة في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنوا خلالها وقوفهم إلى جانب إخوانهم الصيادين في الساحل الغربي، والمطالبة بإيقاف التهديدات والتنكيل المستمر بحق إخوانهم الصيادين، جرّاء التعسف وانتهاك حقوقهم ومحاربتهم وطردهم من مناطق الصيد السمكي بشتى أنواع الأسلحة الجاثمة على متن السفينة الإيرانية (سافيز).

وجددوا التأكيد على حق صيادي الساحل الغربي بالاستمرار بمزاولة مهنة الاصطياد بالبحر الأحمر، من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد وتمكينهم من إعالة أسرهم وتوفير متطلبات الحياة الأساسية، كما طالبوا بسرعة إخراج السفينة الإيرانية (سافيز)، من المياه الإقليمية اليمنية والعربية، بسبب تهديدها على الملاحة البحرية والصيادين اليمنيين على وجه التحديد.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها مستشار وزير الثروة السمكية علي راجح، عبّر صيادو «خليج عدن»، عن إدانتهم واستنكارهم للممارسات والتدخلات العدوانية والسافرة التي تقوم بها السفينة الإيرانية بحق صيادي الساحل الغربي.