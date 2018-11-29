أمير الكويت يعبّر عن ارتياحه للأجواء الديمقراطية بخصوص استجواب المبارك

المصدر: الكويت - وكالات

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، عبّر فيها عن ارتياحه للأجواء الديمقراطية التي سادت جلسة مجلس الأمة حيال موضوع استجواب رئيس الوزراء الكويتي.

وقال أمير الكويت في رسالته بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): «لقد تابعت باهتمام بالغ مداولات جلسة مجلس الأمة التي انعقدت لبحث موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وما تم التوصل إليه من قرار الإحالة إلى اللجنة التشريعية للتحقق فيما مدى استيفائه للجوانب القانونية؛ بغية عرضه بعد ذلك على مجلسكم الموقر تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه».

وأضاف: «أود في هذا الصدد أن أعبّر عن خالص ارتياحي للأجواء الديمقراطية التي سادت جلستكم والمستوى الراقي في طرح الآراء المختلفة حيال موضوع الاستجواب، وأثمن بتقدير عالٍ التفهم بما جاء في رسالتنا إليكم ودعوتنا إلى تحكيم العقل، وتغليب مصلحة البلاد العليا في ظل الظروف الراهنة الحرجة التي نمر بها، وأخص هنا بالثناء على المواقف التي أبداها غالبية الأخوة الأعضاء في المجلس».