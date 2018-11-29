رئيس البرلمان السوداني: السعودية دولة محورية

المصدر: الخرطوم ــ طارق عثمان

قال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، إن المملكة العربية السعودية دولة محورية ومهمة جداً بالنسبة لبلاده، مؤكداً التنسيق الكامل فيما بين البرلمان السوداني ومجلس الشورى السعودي، في كل المنابر الإقليمية والدولية، في ذات الوقت الذي امتدح فيه رئيس وفد مجلس الشوري السعودي الذي يزور السودان حالياً دور القوات المسلحة السودانية، من خلال مشاركتها في تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

وقال رئيس البرلماني السوداني الذي التقى وفداً يضم 11 عضواً من مجلس الشورى السعودي بدأ، أمس، زيارة للسودان: «السعودية بالنسبة لنا دولة مهمة، ونحن نسعى في الهيئة التشريعية لدفع كل مؤسساتنا التشريعية والبرلمانية للتعاون مع مجلس الشورى السعودي، بما يخدم المصالح المشتركة»، ولفت إلى أن البرلمان السوداني على صلة وثيقة بمجلس الشورى السعودي وعلى تنسيق كامل.

بدوره، أكد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية عساف بن سالم أبو ثنين، حرص مجلس الشورى السعودي على تقوية العلاقات بين البرلمان السوداني ومجلس الشورى السعودي، وقال خلال لقائه رئيس البرلمان السوداني، إنه نقل شكر المملكة العميق للسودان على مشاركة قواته في تحالف دعم الشرعية لليمن الذي تقوده بلاده، وأكد أن الدور الذي يقوم به الجيش السوداني دور لا تنساه المملكة، وأضاف: «هناك دماء سودانية ودماء سعودية لإعادة الحق إلى أهله في جمهورية اليمن».

وأعلن قُرب نهاية الأزمة اليمنية بدعم ورعاية خادم الحرمين، ودعم ومساندة السودان في الأزمة وغيرها، من مواقف سياسية اتخذها السودان بجانب المملكة العربية السعودية.