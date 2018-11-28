عبدالله رسام.. شهيد من «مسام» بـألغام الحوثيين

المصدر: دبي - البيان

فقد اليوم فريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» واحدا من عناصره بسبب انفجار لغم غادر أثناء عملية النزع الميداني أودى بحياته.

وحسب المكتب الإعلامي لـ"مسام"، فان عضو الفريق العاشر في "مسام" عبدالله رسام عبدالله استشهد اثناء انفجار لغم فردي في موقع العمل بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

وكان عبدالله رسام في مهمة مسح واستطلاع برفقة قائد الفريق ودليل من أبناء المنطقة حيث حدث الانفجار بواسطة لغم يعمل بالدواسة أدى الى استشهاده، اضافة الى جرح الدليل يحيى العواضي الذي يتلقى العلاج بمستشفى بيحان.

وأودت الألغام بحياة المئات من اليمنيين وأحدثت تشوهات وبتراً لأطراف الآلاف من السكان، في وقت تعمل المقاومة المشتركة وقوات التحالف العربي على إزالة ما زرعه المتمردون.

ولإنقاذ اليمن من حقد الحوثي، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الضخم لنزع الألغام في اليمن «مسام». وبالتزامن، تعمل القوات المشتركة والتحالف على إزالة الألغام والعبوات الناسفة في المناطق المحررة، لا سيما في الساحل الغربي، حيث تكبد المتمردون هزائم متلاحقة.

وزراعة الألغام هي إحدى الوسائل التي انتهجتها الميليشيا الانقلابية لمعاقبة الشعب اليمني وزيادة معاناته، وهي من الانتهاكات المحرّمة في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المرتبطة به، ومنها اتفاقية أوتاوا.