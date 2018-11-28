سائقو «التاكسي» يتظاهرون في عمّان ضد «أوبر» و«كريم»

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

تظاهر سائقو سيارات أجرة في عمان احتجاجاً على منافسة شركتي «أوبر» و«كريم»، وأوقف عشرات السائقين سيارتهم الصفراء أمام مبنى مجلس النواب في منطقة العبدلي وسط عمان وسط إجراءات أمنية.

وحمل المحتجون لافتة كتب عليها «مطلبنا واحد، إيقاف السيارات الخاصة التي تعمل مقابل أجر».

وقال رئيس لجنة سيارات الأجرة في نقابة أصحاب السيارات العمومية، أحمد دويلة: «نحن لدينا مطالب مشروعة ومعروفة سبق وأن سلمناها لرئيس الوزراء (عمر الرزاز) قبل نحو أسبوعين».

وأوضح أن «من أهم تلك المطالب هو تحديد عدد السيارات العاملة بالتطبيقات الذكية ووضع ترميز (علامة دالة) عليها وتحديد تسعيرة خاصة لها، وإلزام السائقين على الحصول على رخصة قيادة عمومي وضبط المخالفين منهم». وأضاف أن «عمل تلك السيارات أثر وبشكل سلبي على واردات سيارات الأجرة بنسبة وصلت إلى نحو 60 إلى 70 في المئة».

وبحسب دويلة، تعمل في الأردن أكثر من 17 ألف سيارة أجرة (تاكسي)، منها حوالي 12 ألفاً في العاصمة عمان.

وقال وزير النقل الأردني وليد المصري، أول من أمس، إن «هناك مطالب من المواطنين بعدم التضييق على التطبيقات كونها تخدم فئات من المجتمع وهناك فرص عمل قد تضيع (عند) تنفيذ هذه المطالب». وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن «مهمة الحكومة (هو) إيجاد التوازن بين جميع شرائح المجتمع والعاملين في نفس القطاع».