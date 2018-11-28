مساعدات عسكرية فرنسية للبنان

المصدر: بيروت - وكالات

وصلت إلى لبنان، أمس، دفعة جديدة من المعدّات العسكرية الفرنسية، في إطار استكمال خطّة التعاون المكثف بين الجيشين الفرنسي واللبناني. وذكر بيان للسفارة الفرنسية أنه تمّ تسليم 10 مركبات مدرعة فرنسية من طراز «ميفيستو»، و96 صاروخاً طويل المدى من طراز «هوت» ونظامي محاكاة إطلاق النار، في مرفأ بيروت، إلى الجيش اللبناني، لمساعدته على تلبية احتياجاته في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان: «بفضل هذا التسليم الجديد يصل عدد المركبات المدرعة التي قدّمتها فرنسا للجيش اللبناني إلى 25 منذ عام 2017. يمكن لهذه المركبات المدرعة، ومعها ذخائر وقطع تبديل، إطلاق صواريخ يبلغ مداها 4000 متراً ليلاً ونهاراً». وأوضح أنه «سيتم استخدام بعض هذه الآليات بشكل رئيس لصيانة مركبات الدفعة الأولى التي تمّ تسليمها.

كما سيتم تسليم 10 مركبات مدرعة أخرى في وقت قريب جداً». وأشار البيان إلى أنه «يرافق برنامج بناء القدرات على إطلاق النار برنامج تدريبي شامل في لبنان وفرنسا للسماح للجيش اللبناني بالتحكم الكامل في استخدام وصيانة منصات إطلاق الصواريخ هذه، التي أظهرت قوتها وفعاليتها في الحرب ضد الإرهاب».

على صعيد متصل، قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إن لبنان قبِل عرض المساعدات الروسي، الذي شمل ملايين الأعيرة النارية التي ستوجّه إلى الشرطة، نافياً تقارير أشارت إلى رفض لبنان ذلك العرض. ونفى المكتب الإعلامي للحريري الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار عن رفض العرض الروسي.