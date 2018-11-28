قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، أمس. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال اعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية، وفلسطينيين اثنين من محافظة جنين، ومثلهما من محافظة نابلس، فيما اعتقلت طفلاً من الخليل.

وناشد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي، بالضغط على الاحتلال للاطلاع على أحوال الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، لاسيّما ممن يحتاجون للعمليات الجراحية السريعة، ومن هم بقسم مراج بسجن الرملة.

وأشار حمدونة، إلى اتباع سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة الأسرى التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. رام الله - وكالات