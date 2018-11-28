اليماني يدعو للضغط على الميليشيا لقبول السلام

المصدر: الرياض ـ سبأنت

ناقش وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أمس مع سفيري الولايات المتحدة الأميركية ماثيو تولر والمملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون - كل على حدة - جهود المبعوث الأممي للتحضير للمشاورات المقبلة وأهمية دعمها لتقود إلى حل سياسي عادل ومستدام للصراع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وبحث اليماني مع السفير البريطاني جهود الحكومة والبنك المركزي لعلاج المشكلات الاقتصادية العاجلة والحفاظ على استقرار العملة المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال بالعمل دون عوائق والاضطلاع بدورهم. وفي السياق بحث اليماني مع السفير الأميركي لدى اليمن جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة ديسمبر المقبل.

وأكد اليماني أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقنا للدماء. وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على الميليشيا للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته.