الإمارات نموذج فريد يُحلّق في آفاق المستقبل

المصدر: دبي، عواصم - البيان

قدّم عدد من المسؤولين والنواب والمفكّرين العرب تهانيهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، وعبّروا عن إعجابهم بالنموذج الإماراتي في التنمية والبناء، وكذا الأمر في التسامح والأيادي البيضاء، منذ أرسى دعائم هذه الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم سار على نهجه خير خلف لخير سلف.

وإذ قدّم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك تهانيه بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، أكد عظمة تضحيات الشهداء الإماراتيين، الذين خطوا أنصع البطولات مع إخوانهم في الجيش اليمني، في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مسؤولون ونواب أردنيون، إن الإمارات حققّت مسيرة عطاء ونجاح تستحق الفخر على الصعيد العربي والدولي، وتمنى لبنان للإمارات مزيداً من الازدهار، باعتبارها دولة تقف دائماً إلى جانب لبنان، مؤكدين أن الإمارات رمز للعروبة، وقد أضفت البهجة على شرقنا المظلم.

واعتبر مفكرون مصريون أنه جرت العادة الحديث عمّا يوصف بـ"المعجزة الصينية" أو "المعجزة اليابانية أو السنغافورية"، لكن هناك "المعجزة الإماراتية"، من خلال مشروعات البحث العلمي والابتكار والإبداع والفضاء وبناء قاعدة للعلماء.

خير فائض

وأكدوا أن نهج الإمارات أرسى معالم التنمية والعمران والتسامح وحب الخير، كما فاض خير الإمارات حدود الدولة ليصل إلى العالم، بفضل سياسة تمد يد العون للآخرين وتحقق سمعة عالمية طيّبة، مشيدين بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وطفرات هائلة على مختلف الصعد، حيث إنها حققت المركز الأول في 50 مؤشراً تنموياً على مستوى العالم.