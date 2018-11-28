أميركا تكشف «صفقة القرن» مطلع 2019

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلن مبعوث الاحتلال الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة داني دانون، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل أنها ستعرض الخطة المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) مطلع العام المقبل.

وصرح دانون للصحافيين بأن خطة السلام «اكتملت» والإدارة الأميركية ناقشت مع إسرائيل توقيت كشف مضمونها. وأضاف: «بحسب ما نعرف، فإنهم يتحدثون معنا عن بداية 2019 التي ستحل قريباً.. لا نعرف تفاصيل الخطة، ولكننا نعلم بأنها اكتملت». وذكر أن موعد مطلع العام المقبل يعتبر أفضل توقيت، لأنه يأتي قبل أشهر عديدة من الانتخابات المتوقعة في إسرائيل.