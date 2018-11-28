الأردن: نبارك للإمارات خطاها ونفتخر بمكانتها

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

قال مسؤولون ونواب أردنيون، إنه في اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات؛ حققت الإمارات مسيرة عطاء ونجاح يفتخر بها على الصعيد العربي والدولي، بما يخص التنمية والنهضة بمختلف أنواعها، والتي تم إنجازها وفقاً لرؤى المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقيادات التي التزمت بنهجه، متمنين مزيداً من الإنجازات والتقدم والازدهار.

ورفع رئيس الوزراء الأردني الأسبق د. عبدالله النسور تهانيه لدولة الإمارات، وقال في تصريحات لـ «البيان»: «كان لي شرف الخدمة للمؤسس الفذ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قبل الاستقلال، وزرت العاصمة أبوظبي بعد أربعة عقود، فرأيت رأي العين كل ما سمعته عن طموحاته قد تحققت، رحم الله الزعيم العروبي والإنساني النبيل وحفظ الإمارات من كل شر».

وقدم رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، التهنئة والتبريكات للإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مشيراً إلى أن الأردن يعتز بالإنجازات التي حقّقتها الإمارات على المستوى الدولي والإقليمي، ومعبّراً عن سعادته بمدى متانة العلاقات الأردنية الإماراتية التي تشكل نموذجاً استثنائياً يفتخر به.

وقال: «لقد حقّقت الإمارات إنجازات هائلة جداً على جميع الأصعدة تحظى بإعجاب جميع دول وشعوب العالم، وهي تشكل الآن مثالاً عالمياً يحتذى به، وكل ذلك بفضل الإدارة الحكيمة لمقدرات البلاد والجهود الحثيثة التي تبذل من أجل التطوير والتنمية الاقتصادية والبشرية».

نموذج يحتذى

وقالت وزيرة الدّولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنيّة جمانة غنيمات لـ «البيان»: «لقد غدت الإمارات نموذجاً يُحتذى في العمل والبناء، وقدوة في الإنجاز، وواحة للأمن والاستقرار، وذلك بفضل حُسن الإدارة والتدبير والتخطيط».

وأكّدت أنّ الإمارات كانت وستبقى مثالاً فريداً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة والفكريّة، وما يفسّر ذلك، وجودها في مراتب متقدّمة جدّاً؛ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بخلاف الكثير من الدول.

وقالت غنيمات: «نحن في الأردن ننظر إلى الإمارات بعين المحبّة والوئام، فهي الشقيقة الكُبرى، والصنو الأزليّ، وتجمعنا على الدوام علاقات طيّبة، ووشائج أخويّة، تستند إلى قيم المحبّة، والتعاون، والتعاضد، والتوافق حيال مختلف القضايا المشتركة.

وشدّدت على أنّ العلاقات الأردنيّة – الإماراتيّة متجذِّرة وعلى درجة عالية من التميز، وهي نموذج راسخ للعلاقات العربيّة – العربيّة، متمنّية لدولة الإمارات مزيداً من التقدّم والازدهار والإنجاز، في ظلّ قيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء.

بارقة أمل

وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية رائد الخزاعلة التهاني والأمنيات، متمنياً للإمارات مزيداً من التقدم والإنجاز، مشيراً إلى أن كل خطوة تخطوها الإمارات نحو النجاح والنهضة الشاملة والتطوير تعد بارقة أمل للأمة العربية والإسلامية. تجمعنا روابط الأخوة القوية والعلاقات التاريخية مع الشعب والقيادة التاريخية.

وأضاف: «نستذكر دوماً مؤسس وباني دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وحّد الصف وسار على نهجه أبناؤه من بعده، ونتمنى لهم المزيد من الرفعة ومواصلة مسيرة النجاحات».

وهنأت عضو مجلس النواب، عليا أبو هليل دولة الإمارات بهذه المناسبة، مشيدة بالدور الذي قام به المؤسس المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والجهود الكبيرة التي بذلها من أجل وضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في ميادين الحياة كافة، والنهضة التي تحققت بفضل نهجه الحكيم.

وأكد النائب حابس الفايز، أن اليوم الوطني للإمارات المتزامن مع مئة عام على نهج المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يجسد مسيرة التطوير والجهود التي بذلت من قبل الشعب والقيادة في الإمارات لتحقيق رؤى المؤسس، وما كان يسعى له رحمه الله وأبناؤه البررة.