الجيش اليمني يتقدم في الملاجم وقانية

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أطلقت قوات الجيش الوطني اليمني، عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء وسط اليمن، وتمكنت في الساعات الأولى من انطلاقتها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة الملاجم.

بينما باتت على مشارف نقطه اليسبل آخر موقع تسيطر عليه الميليشيا الإيرانية في منطقة قانية.. بالتزامن بدأ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، إجراءات تسليم 15 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين للحكومة الشرعية.

وأعلن التحالف في بيان صحفي أن قواته قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلمتهم لأهاليهم بعد تأهيلهم. وأضاف البيان «الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف». وأكد التحالف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، لا تزال مستمرة في تجنيد الأطفال وتعرضهم للهلاك، مشيراً إلى أنه بدأ إجراءات تسليم 15 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين.

في الأثناء شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، أمس هجوماً عنيفاً من عدة محاور تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مفرق أعشار وجبال الملفات واستكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع، والتحمت قوات الجيش المتقدمة من محوري ناطع ونعمان في مركز الفقراء.

وأضاف بأن مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في إسناد الجيش. وفي جبهة قانية، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير شبكة حوران ومحطة الغاز، فيما تواصل التقدم باتجاه نقطة اليسبل آخر موقع تسيطر عليه الميليشيات.

300

قالت منظمة الهجرة الدولية إن الأمم المتحدة تساعد المهاجرين الإثيوبيين الذين يعيشون في اليمن، على العودة لبلادهم. وأوضحت المنظمة أنه تم إعادة أول دفعة تتألف من مئة مهاجر، ومن المقرر إعادة أكثر من 300 آخرين هذا الأسبوع.