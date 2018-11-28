«أونروا» وبريطانيا تطلقان اتفاقية دعم بقيمة 6.4 ملايين دولار

المصدر: عمان - د.ب.أ

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، وحكومة المملكة المتحدة، أمس، اتفاقية دعم لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية قدرها 6.4 ملايين دولار، للاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن.

وقالت الأونروا، في بيان صحافي، أمس، إنّ حفل الإطلاق أقيم في مخيم عمان الجديد، بحضور رئيس قسم وزارة التنمية البريطانية في الأردن، ومستشار الاستجابة الإنسانية - الأردن في وزارة التنمية الدولية البريطانية.

ووفق الاونروا، ستُمكِّن هذه الاتفاقية على مدار سنواتها الثلاث الأونروا في الأردن من توفير الخدمات الإغاثية الطارئة للاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن، بما في ذلك توفير المواد الغذائية وغير الغذائية والمسكن، وتشمل الاتفاقية كذلك توفير جميع المساعدة النقدية غير المشروطة لهذه الفئة من لاجئي فلسطين.

وقال سفير المملكة المتحدة لدى الأردن إدوارد أوكدين، خلال حفل الإطلاق: «تظل المملكة المتحدة ملتزمة بثبات بمهمة الأونروا الحيوية التي توفر الدعم اليومي والضروري للاجئين الفلسطينيين في الأردن وعبر المنطقة».

وأضاف:«وبوصفنا أحد المانحين الرئيسيين للأونروا، فقد قمنا بالفعل بزيادة مساهمتنا لدعم الأونروا عدة مرات هذا العام، لضمان عدم انقطاع الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الحيوية، هذا التبرع بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني، للاجئين الفلسطينيين من سوريا، سوف يصل بمساهمة المملكة المتحدة إلى أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لهذا العام».

وأكّد أن هذا التمويل سيساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك المأوى والطعام، وتمكين الوصول المستمر إلى مدارس الأونروا والعيادات الصحية الموجودة في جميع أنحاء الأردن، قائلا:«نظل ملتزمين بمواصلة الحفاظ على مهمة الأونروا الأساسية للمضي قدمًا».