رئيس الوزراء اليمني يقدّر للإمارات مواقفها الداعمة

المصدر: عدن ـ وكالات

قدّم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك تهانيه بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، وعبّر عن أمانيه للإمارات حكومة وقيادة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

وخلال استقباله السفير الإماراتي لدى اليمن، سالم الغفلي، في العاصمة المؤقتة عدن، قدّم عبد الملك تحياته إلى القيادة الإماراتية والقوات المسلّحة الإماراتية والشعب الإماراتي بمناسبة حلول يوم الشهيد الإماراتي، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر، مؤكداً عظمة تضحيات الشهداء الإماراتيين الذين خطوا أنصع البطولات مع إخوانهم في الجيش اليمني، في مواجهة الانقلابيين.

ولفت إلى أن شهداء الإمارات سيبقون مخلدين في ذاكرة اليمنيين، مشيداً بتضحية أخوة العروبة والدين والمصير المشترك، كما بعث بتحياته إلى أسر الشهداء الإماراتيين.

تضحيات

وقال عبدالملك «إن التضحيات التي قدمتها الإمارات في إطار دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ستظل محط تقدير واعتزاز أبناء اليمن لامتزاج الدماء اليمنية مع دماء أشقائها في معركة الوجود والمصير المشترك».

وحمّل عبد الملك السفير الإماراتي تحياته لإخوانه قادة الدولة وشعب الإمارات.

وفي تغريدة على "تويتر" كتب عبد الملك «تبذل الإمارات العربية المتحدة جهوداً استثنائية باستمرار لدعم اليمن، امتداداً للعلاقات المتميزة والروابط المتينة بين قيادة البلدين والشعبين اليمني والإماراتي، لقائنا بالسفير سالم الغفلي يأتي لتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».