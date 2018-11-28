المرصد السوري: فلتان أمني في منطقة تحت النفوذ التركي قرب حلب

المصدر: حلب - وكالات

لا تزال مناطق سيطرة فصائل «غصن الزيتون» و«درع الفرات» المدعومة من تركيا ضمن الشمال السوري، تشهد انفلاتاً أمنياً متواصلاً من اغتيالات واستهدافات واقتتالات وصراعات مسلحة، فضلاً عن عمليات الخطف والسرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي رصد، أمس، اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين مجموعة من أحرار الشام من جانب.

ومجموعة من إحدى العوائل المسلحة في المدينة من جانب آخر، دون معلومات عن أسباب وطبيعة الخلاف الذي أفضى إلى صراع مسلح، فيما أصيب أكثر من 5 من الطرفين بجراح، في حين أقدم مسلحون مجهولون على فتح نيران رشاشاتهم بشكل عشوائي في مدينة الباب الخاضعة لفصائل «درع الفرات»، إذ قضى شخص على إثر الرصاص العشوائي.