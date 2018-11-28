وفد أممي يبحث في عدن أوضاع حقوق الإنسان

المصدر: عدن - وكالات

وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وفد أممي رفيع المستوى للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في البلاد والمجهودات الحكومية الهادفة إلى الحد من تأثيرات الحرب على السكان في مختلف المحافظات اليمنية، والتقى وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، أمس الوفد الأممي برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة اندرو غيلومور رئيس الوفد الأممي وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان.