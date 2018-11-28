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قال مصدر عسكري في ليبيا، إن مجموعة تشادية مسلحة، قامت بخطف ثلاثة من أعيان قبيلة الزيادين وآخر من منطقة إبدير.

وأوضح المصدر العسكري في تصريحات أمس، أن عملية الخطف وقعت في الطريق الرابط بين قريتي تمسة وزويلة جنوب غربي ليبيا.



تأهيل

أعلن مجلس محافظة الأنبار، أمس، بدء إعادة إعمار وتأهيل منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، غربي المحافظة، للمرة الأولى منذ تحرير مدن الأنبار من تنظيم داعش، من قبل شركة سعودية.

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي، إن شركة سعودية باشرت بإعادة إعمار وتأهيل منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، تمهيداً لإعادة افتتاحه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدليمي أنّ السعودية وافقت على تأهيل مباني منفذ عرعر كافة، وعلى نفقتها الخاصة، من دون تحمل الجانب العراقي أي تكاليف مالية.