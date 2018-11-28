ولي العهد السعودي يصل إلى تونس

المصدر: وام

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اليوم اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس بحضور وفدي البلدين.

ورحب الرئيس التونسي في بداية اللقاء بولي العهد السعودي في زيارته الحالية للجمهورية التونسية.

ونقل الأمير محمد بن سلمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس التونسي، فيما حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك عقد ولي العهد السعودي والرئيس التونسي اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين، حيث جرى خلاله، استعراض علاقات التعاون السعودي التونسي، في شتى المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وقد منح الرئيس التونسي الصنف الأكبر من وسام الجمهورية لولي العهد السعودي تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية.