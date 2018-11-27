السيسي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

المصدر: وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء مغلق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء في القاهرة أن "أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ووصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة المصرية مساء الإثنين في زيارة تستغرق يومين وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب الرئاسة المصرية.

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" الإلكتروني عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسّام راضي أن السيسي أكد لولي العهد السعودي على "عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية وأن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وقالت الصحيفة إن السيسي أكد أيضا خلال اللقاء على "حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا".

وزار ولي العهد السعودي مصر في مارس 2018 وتخلل الزيارة توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في محافظات عدة بينها جنوب سيناء وذلك ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة.