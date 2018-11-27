الرئيس اليمني يجري تعديلات وزارية في الحكومة

المصدر: (د ب أ)

أجرى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الاثنين، تعديلات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأصدر الرئيس هادي قرارات قضت بتعيين نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيراً للكهرباء والطاقة، وعلي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل.

فيما صدرت قرارات أخرى قضت بتعيين أنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وسالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة.

وشملت القرارات تعيين محمد صالح بن عديو محافظاً لمحافظة شبوة، الواقعة شرقي اليمن، و سيف محسن عبود الشريف مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار.

وتأتي هذه القرارات بعد مرور نحو شهرين من تعيين معين عبدالملك رئيسا للحكومة، خلفاً لـ أحمد عبيد بن دغر، وفي ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.