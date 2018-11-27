التحالف يكثّف جهود إغاثة اليمن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أصدر التحالف العربي 16 تصريحاً لسفن متوجهة لموانئ اليمن، تحمل مواد أساسية وطبية ونفطية، بجانب 12 تصريحاً جوياً وأذونات بتوفير الحماية البرية، موجهاً في الوقت ذاته انتقادات لاذعة لاستماتة الميليشيا الحوثية في إعاقة وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

وقال الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، إن الميليشيا حولت ميناء الحديدة إلى ثكنة عسكرية. ولفت إلى أنها لا تتوقف عن انتهاك القانون الدولي والإنساني.

مؤكداً أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في الحديدة بوتيرة مختلفة من وقت إلى آخر، لافتاً إلى أن الجيش الوطني يتقدم في المحاور كافة بدعم من التحالف. وعين الرئيس عبد ربه منصور هادي محمد عبدالله العناني وزيراً جديداً للطاقة في إطار تعديل حكومي، كما عين نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وعلي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل.