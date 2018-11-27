الهلال الأحمر يغيث 175 ألفاً في حضرموت منذ بداية 2018

المصدر: عدن، حضرموت - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 25 ألف سلة غذائية وسلعاً أساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في محافظة حضرموت منذ بداية العام الجاري، استفاد منها أكثر من 175 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الأسر اليمنية، وتعزيز قدراتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة وتطبيع أوضاعها.

طفولة

إلى ذلك انطلقت في مدارس ومراكز الطفولة بخور مكسر بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، دورة تدريبية تحت شعار (نحب التعليم ونمارس السلوكيات الحميدة) لتأهيل مدربين في جانب الدعم النفسي للأطفال. وتستهدف المبادرة 20 مدرباً ومدربة من المعلمين وخريجي الجامعات، وتهدف إلى رفع وعي الأطفال في المدارس وروضات الأطفال.

وأشاد المسؤولون والأهالي في خور مكسر في عدن بالدور الإنساني لدولة الإمارات في المناطق المحررة وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر ودعمه المبادرة واستجابته لها، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.