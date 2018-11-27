الميليشيا تعتدي بالضرب على صحفيين مختطفين

المصدر: عدن - البيان

اعتدت ميليشيا الحوثي بالضرب على عدد من الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وجردتهم من ثيابهم بعد أن قررت إحالتهم إلى المحاكمة بعد ثلاث سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري.

وذكرت مصادر حقوقية في صنعاء، أن عناصر الميليشيا الذين يديرون سجن الأمن السياسي بصنعاء اعتدوا بالضرب على مجموعة من الصحفيين، وجردت بعضهم من ثيابهم وتركتهم عراة عدة ساعات وسط طقس شديد البرودة.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الصحفيين أكرم الوليدي وحارث حميد وصلاح القاعدي وعصام بلغيث، المختطفون منذ ثلاث سنوات تعرضوا لانتهاكات جسيمة وتعذيب بالغ القسوة وصل إلى حد التجريد من الملابس في انتهاك صارخ لكرامتهم بجانب الضرب المبرح بالهروات بسبب اعتراضهم على سوء الأوضاع.