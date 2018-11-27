تعزيز التعاون العسكري بين الكويت وبريطانيا

المصدر: الكويت - كونا

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بقصر بيان، مع مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمير المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. ونقل البيان عن الشيخ ناصر الصباح تأكيده حرص الطرفين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، لافتاً إلى عمق تلك العلاقات بين البلدين الصديقين. وحضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى الكويت، مايكل دافنبورت، والملحق العسكري البريطاني لدى الكويت العقيد طيار فينلي ماكلين.