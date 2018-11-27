وثيقة تكشف حرب الحوثي ضد المنظمات المدنية

المصدر: صنعاء - وكالات

أقرت ميليشيا الحوثي الإيرانية، تجميد عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، طبقاً لوثيقة رسمية، صادرة من رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حوثية انقلابية شكلية لحكم البلاد).

وقضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الانقلابي، مهدي المشاط - وفقاً للوثيقة -، إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بوقف وحظر إصدار أو تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعيات الخيرية.

ولم يرد في الوثيقة مدة تجميد عمل منظمات المجتمع المدني سوى ما ذكر أنه (خلال هذه الفترة) دون أن يحددها (حتى إشعار آخر) بحسب الوثيقة.وطالب التوجيه برفع الحالات الطارئة في تقارير الوزارة الشهرية. واعتبرت مصادر حقوقية،الخطوة تطوراً خطيراً يمهد لمرحلة جديدة من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وعسكرة الحياة المدنية وسلب المجتمع ما تبقى له من حقوق.

وأفادت المصادر، بأن إقدام الميليشيا على إنهاء المجتمع المدني يهدف إلى السطو على المساعدات، واحتكار توزيعها داخل الجماعة، إلى جانب منع أي تحرك ضد ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وعمدت الميليشيا خلال السنوات الأربع منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إغلاق ومصادرة عشرات المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية التي لا يضمنون أنها تعمل لصالحهم، ورغم بقاء بعض الجمعيات الخيرية قيد العمل إلا أن الجماعة فرضت عليها موظفين تسلموا المفاصل المهمة لتبقى تلك الجمعيات تحت رقابة وسيطرة مباشرة .

كما قلصت عمل الجمعيات القديمة غير التابعة لعناصر ينتمون للجماعة بنسبة كبيرة لصالح مؤسسات وجمعيات خيرية جديدة استولت من خلالها على مساحة العمل الإغاثي الذي تسخره لصالح الجماعة والمقاتلين التابعين لها.