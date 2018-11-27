قرقاش: مستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم أنه من المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية وأن الرهان على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر": "جولة الأمير محمد بن سلمان العربية والتي بدأها في الإمارات في غاية الأهمية، فهي تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الاعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن إجتماع مجموعة 20، الدور السعودي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه".

وأضاف: أثبت النفوذ والتدخل الإقليمي أنه عنصر عدم استقرار في الشأن العربي ومن المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية، ومن هنا يأتي رهاننا على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا.