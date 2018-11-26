الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي

المصدر: (د ب أ)

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين في مطار القاهرة الدولي.

ووصل الأمير محمد بن سلمان العاصمة المصرية على رأس وفد قادماً من مملكة البحرين في إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن من المنتظر أن تتضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان عقد جولة مباحثات مع السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتابع أنه من المقرر أن تشهد المباحثات بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

يشار إلى أن مصر هي المحطة الثالثة في جولة الأمير محمد بن سلمان، حيث زار الإمارات والبحرين، ثم سوف يتوجه إلى تونس.