تعديل حكومي في سوريا يشمل تسعة وزراء

المصدر: د ب ا

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد تعديلاً وزاريا شمل تسعة وزراء أبرزهم وزير الداخلية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين أنه جرى تعيين اللواء محمد خالد الرحمون، والذي كان يشغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي، في منصب وزير الداخلية بدلا من اللواء محمد الشعار.

وحسب الوكالة، ألغى الأسد وزارة المصالحة التي تشكلت عام 2012 واستحدث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم "هيئة المصالحة الوطنية" مقرها مدينة دمشق، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

ويعتبر هذا التعديل الثالث على حكومة رئيس الوزراء عماد خميس الذي عين رئيسا للحكومة في عام 2016.