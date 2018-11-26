طوارئ في العراق وتعطيل الدوام جرّاء السيول

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، حالة الطوارئ، ووضعت جميع قواتها في الاستنفار جراء السيول الناجمة عن الأمطار التي اجتاحت المحافظة، والسيول القادمة من إيران، فيما قررت عدة محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي، أمس الأحد، تحسباً لموجة جديدة من السيول. وقال مسؤول محلي في محافظة ديالى، أمس «تم قطع الطريق الحدودي شرقي المحافظة بسبب سيول قادمة من الحدود العراقية الإيرانية».

وأوضح مدير ناحية قزانية،٩٠ كم شرق بعقوبة، مازن الخزاعي، أن «الطريق الحدودي الذي يربط قرى حدودية عدة بمركز ناحية قزانية وصولا إلى حدود واسط قطع مع ساعات الصباح الأولى بسبب سيول قادمة من الحدود العراقية الإيرانية»، مشيرا الى أن «تدفق السيول لا يزال قويا حتى اللحظة، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة».

وقال قائد شرطة ديالى، اللواء فيصل كاظم العبادي «أصدرنا توجيهات لعموم القوات الأمنية، وخصوصاً الجهد الهندسي والفني والنجدة النهرية، حيث تم إدخالهم بحالة الإنذار».

وأضاف أنه «تم الإيعاز لتشكيلات الشرطة في عموم محافظة ديالى وخصوصاً ناحيتي مندلي وقزانية باستنفار كل الجهود والإمكانيات لدعم خطط الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار».

إلى ذلك كشف قائم مقام قضاء الفاو جنوبي البصرة، وليد الشريفي، عن تعرض 70 بالمئة من القضاء للغرق من جراء السيول المدمرة، التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات وتشريد المئات. وأوضح أن ما يزيد على 150 منزلا تعرض للغرق.