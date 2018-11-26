التحالف و«مسام» يدمران وينزعان 2259 لغماً حوثياً في أسبوع

المصدر: Ⅶ دبي،الرياض - البيان،وكالات

أعلن الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي اكتشاف وتدمير 36 لغماً بحرياً جنوب البحر الأحمر زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الماضي بينما أعلن المكتب الاعلامي للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» نزع 2223 لغما. ليصل الإجمالي إلى 2259 لغماً.

وقال المالكي إنه تم اكتشاف وتفجير 86 لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية، وإن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع الماضي بلغ 36 لغماً بحرياً تمت زراعتها أخيراً، حيث تم، أمس، اكتشاف وتدمير 13 لغماً بحرياً تمت زراعتها بطريقة عشوائية.

وأكد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام.

واختتم المالكي تصريحه بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية بتهديد سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به من أعمال إرهابيه وعدائية، ومنها أخيراً زراعة تلك الألغام البحرية، دليل قاطع على عدم جدية هذه الميليشيا في وقف الأعمال الإرهابية والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الاعلامي للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» نقلا عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2223 لغما وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 24 نوفمبر إلى 21784.

وكانت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة عثرت في وقت سابق على 13 لغما بحريا حوثياً قبالة سواحل محافظة حجة.