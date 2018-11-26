الاحتلال يوقف محافظ القدس.. والسلطة تندد

المصدر: Ⅶ رام الله، القدس المحتلة - البيان، وكالات

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات دهم وتفتيش واسعة واعتقلت عشرة مواطنين فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم 5 أطفال بجانب محافظ مدينة القدس، ونددت السلطة الفلسطينية باعتقال عدنان غيث للمرة الثانية خلال أشهر.

وقالت حركة «فتح»: إن بلطجة سلطات الاحتلال، لن ترهب الشعب الفلسطيني، وإن كل سياساتها، لن تنجح في النيل من عزيمته. وقال الناطق باسم الحركة، د.عاطف أبو سيف، تعقيباً على اعتقال المخابرات الإسرائيلية عدنان غيث محافظ القدس: إن هذا الاعتقال عمل «جبان»، ويأتي في إطار جهود سلطات الاحتلال للمساس بوجود شعبنا في عاصمته وعاصمة آبائه وأجداده، وإن كل هذه الجهود، ستفشل أمام إرادة وصمود وكفاح شعبنا.

توقيف

وأوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس للمرة الثانية خلال أشهر بحسب ما أعلن الأحد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، بعد تحقيق حول صفقة بيع أراض. وأُوقف محافظ القدس الفلسطيني ليلاً في القدس الشرقية. وأمرت محكمة القدس بتمديد اعتقاله حتى الخميس.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية حظر سفر لمدة ثلاثة أشهر على وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ التحقيق فُتح بعد توقيف السلطة الفلسطينية الشهر الماضي رجلاً بتهمة بيع أملاك في القدس الشرقيّة ليهوديّ.

وأعرب مستشار منظمة التحرير الفلسطينية فؤاد حلاق لوكالة فرانس برس عن اعتقاده بأن توقيف عدنان غيث مجددا يندرج في إطار الجهود الإسرائيلية للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الموقوف لديها.

اعتقالات

وذكر مواقع إسرائيلية، أن الاحتلال اعتقل خمسة ممّن يصفهم بـ«المطلوبين» في الضفة؛ من بينهم ثلاثة يتّهمهم بممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد الجيش وجماعات المستوطنين. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً.

مواجهات

وأفاد رئيس «لجنة أهالي المعتقلين المقدسيين»، أمجد أبو عصب، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفليْن محمد القارصلي (16 عاماً)، وصلاح مؤنس (14 عاماً) بعد اقتحام منزليهما في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقيْن الطفليْن علاء ومجد أبو خضير بعد اقتحام منزلهما شمال مدينة القدس المحتلة. كما اعتقلت، الطفل قصي يونس (10 سنوات)، بعد اقتحام قرية العيساوية شرق القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال بلدة صيدا شمال طولكرم ودهمت قواته الحي الذي تقطن فيه عائلة الأسير الجريح زيد ماهر الأشقر الذي يتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة «حرميش» شمال طولكرم، الاثنين الماضي.

وأفاد مصدر لوسائل إعلام محلية بأن الاحتلال اقتحم منزل الأسير الجريح زياد رضا مرعي في بلدة بلعا شرق طولكرم، والذي يواجه اتهامات إسرائيلية بتنفيذ عملية طعن بمدينة «نتانيا» في الداخل الفلسطيني قبل حوالي شهر. وأوضح أن قوات الاحتلال أخذت قياسات المنزل وأبلغت عائلة الأسير بقرار هدم مسكنها خلال أيام.

وأُصيب شاب فلسطيني في مدينة طوباس (شمال القدس المحتلة)، جرّاء مواجهات اندلعت إثر دهم قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة. وأشارت المصادر، إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع. وأكّدت مصادر طبية فلسطينية إصابة الشاب فادي بشار عبد الرازق (22 عاما)، من مدينة طوباس، برصاص الاحتلال.