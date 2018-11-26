موريتانيا مستعدة لاستضافة دورة طارئة للاتحاد المغاربي

المصدر: نواكشوط - وكالات

أبدت موريتانيا رغبتها واستعدادها لاستضافة دورة طارئة لوزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، بعد أن دعت الجزائر إلى انعقادها. وجددت وزارة الخارجية الموريتانية، عبر بيان نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، تمسكها باتحاد المغرب العربي كإطار لتعزيز أواصر التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة.

وأكدت أهمية الاتحاد المغاربي، في وقت تظهر خلاله التكتلات الإقليمية حلاً بديلاً في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مُثمِّنة المبادرات الكفيلة بتفعيل دور مؤسسات الاتحاد، وتحقيق تطلعات الشعوب المغاربية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية دعت في بيان إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية في دول الاتحاد قريباً، مشيرة إلى إبلاغ الوزراء المعنيين بهذا الطلب.