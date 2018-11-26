بورصة قطر تنهي تعاملات الأحد بخسائر فادحة

المصدر: دبي - وكالات

أنهت بورصة قطر تداولات أمس على انخفاض، بضغط تراجع ستة قطاعات بينها البنوك والصناعة، وسط تقلص في التداولات.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.74% متدنياً إلى النقطة 10251.62، ليفقد 76.86 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت التداولات في قطر أمس الأحد، حيث هبطت السيولة إلى 82.2 مليون ريال، مقابل 147.4 مليون ريال يوم الخميس. كما تراجعت أحجام التداول إلى 2.9 مليون سهم، مقارنة بــ4.3 ملايين سهم في الجلسة السابقة.

وتراجعت بالجلسة ستة قطاعات بينها البنوك بنسبة 1.16%، متأثراً بانخفاض 8 أسهم تقدمها الوطني بنسبة 1.86%. وهبط الصناعة 0.49%، بضغط تراجع 3 أسهم تقدمها صناعات قطر بنسبة 0.96%.

وتعاني البورصة القطرية والشركات المدرجة بها من تداعيات المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، حيث كشفت نتائج الربع الثالث من العام الحالي عن انخفاض أرباح خمس شركات من بين تسع شركات صناعية مقيّدة بالبورصة القطرية، وذلك نتيجة الضغوط المالية والتسويقية التي تواجه الشركات القطرية.