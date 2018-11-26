المصدر: القاهرة- وكالات

قضت محكمة النقض في مصر، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. وقضت المحكمة بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهماً، والسجن المؤبد على 15 آخرين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 8 متهمين، والسجن المشدد لـ10 سنوات على 15 آخرين، بتهمة التورط في اغتيال النائب العام المصري السابق، حيث بلغ عدد المتهمين 67 متهماً، بينهم 16 متهماً هارباً. وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق في مصر قد اغتيل في انفجار سيارة ملغمة استهدف موكبه في القاهرة في يونيو من العام 2015.

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أفادت وسائل إعلام صومالية أن 10 من جنود الجيش الصومالي قتلوا في كمين نصبه عناصر حركة الشباب الإرهابية، في إقليم شبيلي الوسطى، شمالي مقديشو. وأوضحت وسائل إعلامية أن الإرهابيين زرعوا لغماً أرضياً في طريق عودة الجنود إلى مدينة "بلعد"، التي تبعد نحو 30 كم عن العاصمة.

وقالت مصادر مُطلعة، إن "سيارة مدنية تضرّرت أيضاً من انفجار اللغم، دون وقوع خسائر أو إصابات في صفوف ركابها". وتستهدف حركة الشباب الإرهابية، القوات الحكومية والجيش الصومالي، خصوصاً في إقليم شبيلي الوسطى، بولاية هيرشبيلي، حيث تزرع الألغام الأرضية والمتفجرات على الطرق الرئيسة. مقديشو - وكالات

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لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، أمس، نتيجة غرق مركب كان ينقل عمالاً إلى إحدى المزارع بين محافظتي المنوفية والبحيرة، وفقاً لمصدر أمنية مصرية. وأكدت المصادر أن حمولة المركب تستوعب 8 أفراد فقط، في حين أن من كانوا عليها 23 شخصاً، الأمر الذي أدى إلى غرقها. ووفقاً لوسائل الإعلام المصرية، تمكنت الشرطة بمحافظة البحيرة، من القبض على صاحب "مركب الموت"، الذي كان ينقل العمال المزارعين من محافظة المنوفية إلى البحيرة، فيما لم يكشف عن اسم الشخص المسؤول عن الحادثة. من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الشهداء. القاهرة - وكالات