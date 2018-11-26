اتفاقية خدمات بين الكويت وقبرص

المصدر: الكويت - وكالات

وقعت حكومتا الكويت وقبرص أمس، اتفاقية للخدمات الجوية، وذلك عقب لقاء بين رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ووزير خارجية قبرص، نيكوس خريستو دوليديس والوفد المرافق له، حيث تم بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري.