الجزائر: نثق بالعدالة السعودية

المصدر: الجزائر - وكالات

أعربت الحكومة الجزائرية، أمس، عن ثقتها بالعدالة السعودية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، إن بلاده «تدين بشدة اغتيال المواطن السعودي، وتعرب عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستتمكن من تسليط الضوء على هذا الاغتيال».

وأوضح أن الجزائر اطلعت على عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة السعودية حول اغتيال جمال خاشقجي، مثلما كشف عنه النائب العام للملكة العربية السعودية يوم 16 نوفمبر. وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن «الجزائر تربطها مع المملكة العربية السعودية علاقات متينة، وتتقاسم معها مصيراً مشتركاً».