غارة أميركية تقتل قياديين من «القاعدة» في البيضاء

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

قتل 6 عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي بينهم قياديان في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء في اليمن، أمس، بعد أن شنت طائرة أميركية من دون طيار «درون» غارة جوية على مواقع التنظيم المتطرف.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة الأميركية استهدفت موقعا للقاعدة بمنطقة ذي كالب في القريشية، مما أدى إلى مقتل القياديين أبو محمد الذهب وأبو القعقاع و4 من مرافقيهما.

وتستهدف الولايات المتحدة بين الحين والآخر، مسلحي القاعدة في محافظات اليمن الجنوبية. وتصنف واشنطن فرع القاعدة في اليمن، المعروف باسم «القاعدة في جزيرة العرب»، كأخطر فروع التنظيم الإرهابي.