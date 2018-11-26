المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن حزب التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، تنصيب قيادة جماعية مؤقتة للحزب لتعويض أمينه العام، جمال ولد عباس، الذي استقال من منصبه بشكل مفاجئ قبل أيام. جاء ذلك خلال اجتماع لهذه القيادة الجديدة في مقر الحزب بالعاصمة الجزائر، أنهى أكثر من أسبوع من الفراغ على رأس أكبر تشكيلة سياسية في البلد العربي، حسب مراسل الأناضول.

وتتكون القيادة الجديدة من معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، باعتباره منسقاً لها.

كما تضم ثلاثة قياديين، هم: محمود قمامة، سعيد لخضاري ومصطفى كريم رحيال، وثلاث قياديات، هن: ليلى الطيب، سعيدة بوناب، وسميرة بوراس كركوش. وتحل هذه القيادة محل الأمين العام المستقيل، جمال ولد عباس، إلى جانب مكتبه التنفيذي، إلى حين انتخاب قيادة جديدة في تاريخ لم يحدد بعد.

قصف

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس عن قصف أهداف تابعة لتنظيم داعش على الحدود مع سوريا، بمشاركة قوات التحالف الفرنسية والأميركية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «المدفعية العراقية وضمن عمليات الإنذار الأخير، قصفت يوم الأحد، مع قوات التحالف الفرنسية والأميركية، أوكاراً لعصابات داعش الإرهابية في معسكر السهم، على الحدود العراقية «السورية». وأضاف البيان، إن «الضربات جاءت لمنع عناصر داعش من التسلل عبر الحدود المؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة إلى الأراضي العراقية. بغداد - البيان



22

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر تجرى فيه الانتخابات خلال العام المقبل.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية حازم الرديني، إن «مفوضية الانتخابات أعلنت رسمياً أنها لن تستطيع إجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 22 سبتمبر المقبل، لأسباب كثيرة، منها عدم توفر الوقت الكافي لإكمال جميع إجراءاتها الخاصة بعملية الاقتراع». بغداد - البيان