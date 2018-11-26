الحوثي يقصف مناطق الحديدة السكنية والتحالف يدمر تعزيزاته

المصدر: عدن، تعز - البيان ووكالات

دفعت ميليشيا الحوثي بتعزيزات جديدة إلى الحديدة، مستغلةً التهدئة الهشة بسبب خروقها المتواصلة، كما أمطرت الأحياء السكنية جنوبي المدينة وشرقيّها، وتحديداً مديرية التحيتا، بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية.

وقال سكان إن القصف أدى إلى تدمير بعض المنازل، وألحق أضراراً بالغة بالمنازل الأخرى، وتسبب في تشريد عدد من سكان المديرية.

وشنّت طائرات تحالف دعم الشرعية عشرات الغارات، مستهدفةً تعزيزات للميليشيا على الخطوط الرابطة بين الحديدة والمحافظات الأخرى. وفي تعز وصعدة، حررت قوات الجيش مواقع استراتيجية.

من جهة أخرى، وجّه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني انتقادات لاذعة إلى الأمم المتحدة، طالباً من مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أن يقوم بزيارة خاصة إلى مدينة تعز، للوقوف على حجم الدمار الذي خلّفته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في وقت حمّل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، طهران مسؤولية الخراب الماثل في اليمن، مشدداً على أن احتفاء الحوثيين بتصريحات الرئيس الإيراني يؤكد عمق العلاقة بينهما.