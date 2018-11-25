إصابة 100 شخص إثر قصف بـ"غازات سامة" على حلب

المصدر: وكالات

أصيب نحو مئة شخص بحالات اختناق في مدينة حلب في شمال سوريا إثر تعرضهم لقصف بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي "غازات سامة"، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في مشفيي الرازي والجامعة في المدينة "تم استقبال 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن "وصول 94 حالة اختناق الى المشافي" من أحياء في حلب عبقت فيها "رائحة الكلور".

وقال قائد شرطة حلب عصام الشلي لوكالة سانا "إن المجموعات الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين" مساء السبت.